لجنة المسابقات: لم نتسلم أي مقترحات من حلمي طولان بشأن كأس العرب
رابطة الأندية: من المستحيل تأجيل مباريات الدوري المصري
مع كامل احترامي.. كلمة السر في قضية اتهام اليوتيوبر محمد عبدالعاطي بنشر فيديوهات خادشة
محمد سامي: أي حد اختلفت معاه في الشغل فاشل
دخول 10 شاحنات مساعدات كويتية ضمن القافلة الـ60 من البوابة الفرعية لميناء رفح البري
وزير المالية: 50% من الموازنة العامة يتجه إلى الإنفاق الاجتماعي
الذهب يسترد جزءا من خسائره.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
باسم يوسف: كل الهواتف والتطبيقات يتم استخدامها ضدنا لجمع بياناتنا وخلق حقيقة موازية
البابا تواضروس: أكثر من 100 دولة شاركت في مؤتمر مجلس الكنائس العالمي على أرض مصر
بعد حريق مركب الأقصر.. الشركة المالكة تنقل 230 سائحا إلى مراكب بديلة وتؤكد استمرار الرحلات
باسم يوسف: إسرائيل تجند مؤثرين عالميين للترويج لدعايتها وتشويه الفلسطينيين
اعترافات اليوتيوبر محمد عبد العاطي في اتهامه بنشر محتوى خادش
متحدث الشباب والرياضة يكشف كواليس جلسة حسين لبيب مع أشرف صبحي

حسين لبيب
حسين لبيب
ياسمين تيسير


أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لم يتقدم بإستقالته من رئاسة القلعة البيضاء.
 

وقال الشاذلي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  " cbc":" لا أساس من الصحة لتقديم حسين لبيب استقالته من رئاسة الزمالك، والزيارة كانت منذ يومين للحديث عن بعض الأمور الخاصة بالنادي".
 

وتابع:" الجلسة كانت للحديث عن بعض الأزمات التي يعاني منها الزمالك في الفترة الحالية، ولا أساس من الصحة لتقديم حسين لبيب استقالته".
 

وعن أرض أكتوبر قال:" الموضوع في النيابة العامة، وهي مشكلة قانونية من الأساس ولا يوجد أي جديد في الأمر".
 

وعن منتخب مصر الثاني وعدم وجود ملاعب قال:" كان هناك جلسة بين وزير الرياضة وهاني أبوريدة، في اتحاد الكرة بحضور اللجنة الفنية، وتم الحديث عن استعدادات المنتخب الأولمبي".
 

وشدد:" كابتن حلمي طولان تحدث عن أزمة الملاعب في جلسة الوزير، والدكتور أشرف صبحي وجه بتوفير ملاعب استاد القاهرة للمنتخب الثاني، وحلمي طولان لم يتوجه للاستاد وتم رفض خوض التدريبات عليه".
 

وأضاف:" المنتخب الثاني سيخوض منافسات قوية وبطولة كبيرة، واختيارات الجهاز الفني مبشرة وتضم أسماء كبيرة ويوجد دعم كامل من الوزارة للمنتخب".
 

وأكمل:" الوزير أكد لاتحاد الكرة، أن البطولة قوية وسيكون فيها احتكاك قوي وكبير مع منتخبات كبيرة وسيتواجد جماهير هناك".
وزاد:" لم يتم التطرق لحديث عن مكافآت لاعبي منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب، ولم يرفض الوزير أي شئ عن هذا الأمر".
 

وأتم:" هناك مشاورات لتحديد اللجنة المعينة لإدارة الإسماعيلي وخلال أسبوع سيتم الإعلان عنها، وستدير النادي حتى صدور قرار النيابة، أو موعد الانتخابات".

