مع كامل احترامي.. كلمة السر في قضية اتهام اليوتيوبر محمد عبدالعاطي بنشر فيديوهات خادشة

حصل موقع صدى البلد على نص تحقيقات النيابة في واقعة اتهام اليوتيوبر محمد عبدالعاطي بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بعدما تم إحالته لمحكمة الجنايات بالمحكمة الاقتصادية.

في السطور التالية نرصد نص أقواله البلوجر محمد عبدالعاطي:

س.. ماهو راتبك أثناء العمل مع شقيقه في القناة .

ج: ١٥ ألف جنيه شهري .

س وماهي مدة انتظامك في العمل بتلك الشركة ؟

ج حوالي أربع سنين

س وما الذي حدث عقب ذلك ؟

ج بعد كده عملت قناة على اليوتيوب

س حدد لنا تاريخ انشاء تلك القناة ؟

ج.. في ٢٠٢٢

م ما سبب انشاءها ؟

ج .. في الأول كنت بتسلى وبعدين ابتدي يجي لي عائد شهري.

س حدد لنا كيفية انشاء قناة على اليوتيوب ؟

ج المفروض ان بعد ما نزل التطبيق أو يفتح موقع اليوتيوب يسجل حساب وبعدين يعمل قناة باسم الشخص .

س وما هو اسم تلك القناة التي أنشأتها ؟

ج.. مع كامل احترامي .

س من الذي يقوم بإدارتها ؟

ج الشركة .

س وما هو تحديداً ما تديرة الشركة بخصوص تلك القناة ؟

ج هي الشركة عاملة استديو وبتنشر الحلقات وهم اللي بيتابعوا الماليات .

س وماهو اسم الشركة التي تديرها ؟

ج: شركة أخويا ماريونيت .

س وأين يقع الاستديو الخاص بتصوير الحلقات ؟

ح في السياحية الثانية فيلا ١١٢ السادس من أكتوبر .



في السطور التالية نرصد القصة الكاملة بعد قرار المحكمة حيث اصدرت المحكمة المختصة حكمها بمنع التيك توكر محمد عبدالعاطي من التصرف في أمواله على خلفية اتهامه بإنشاء قناة على موقع "يوتيوب" تحت اسم "مع كامل احترامي"، والتي تخطى عدد متابعيها 606 آلاف مشترك.

أجرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، تحقيقات موسعة مع المتهم محمد محمد عبد العاطي طه، 31 عامًا، ممثل، على خلفية اتهامه بإنشاء قناة على موقع "يوتيوب" تحت اسم "مع كامل احترامي"، والتي تخطى عدد متابعيها 606 آلاف مشترك.

واعترف المتهم في التحقيقات بإدارته القناة منذ ديسمبر 2022، وتقديمه نحو 140 حلقة أسبوعية تم تصويرها داخل استوديو تابع لشركة يمتلكها شقيقه، مشيرًا إلى أن الحلقات تضمنت ألفاظًا نابية ومشاهد خادشة للحياء بهدف جذب المشاهدات ورفع نسب الأرباح.

وأضاف أن المقاطع حصدت مشاهدات وصلت إلى 5 ملايين، وأن دخله من "يوتيوب" تراوح بين 1000 و1500 دولار شهريًا، مؤكدًا أنه يتولى كتابة وتصوير المحتوى بنفسه.