مفاجأة لمتابعي قراءة الأبراج الفلكية.. قراءتكم خاطئة لهذا السبب

قالت صحيفة ذا صن البريطانية، أن الكثيرون يقرأون أبراجهم بصورة خاطئة وذلك بعدما عدد من النجوم مكانها في الفضاء ، وهذا يعني إن توقعات الأبراج غير صحيحة.



ومن المحتمل وفق هذا المتغير، أن يكون برجك الفلكى الذى كنت تقرأه لسنوات خاطئًا لأن مجموعات النجوم التى ولدت ضمنها ليست هى نفسها الآن، لأنها تغيرت عما تم تحديده قبل حوالى 2500 عام عندما تم تطوير نظام الأبراج.



وهذه ليست المرة الأولى التى تظهر فيها مثل تلك التقارير، ففى سبتمبر 2016، أثارت ناسا جدلًا واسعًا على الإنترنت عندما أعلنت أنها غيرت 12 برجا فلكيا بسبب تحول محور الأرض، وشرحت الوكالة إنه فى آخر 3000 عام منذ إنشاء نظام الأبراج لأول مرة تغير الوضع.





