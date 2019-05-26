محاضرة نظرية .. لاسارتي يجتمع باللاعبين قبل مران الأهلي

عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، الأحد، على ملعب التتش.



وعقب انتهاء المحاضرة خاض اللاعبون جانب من التدريبات البدنية تحت قيادة أليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال، قبل البدء في تنفيذ الجانب الفني من خلال تقسيمة الكرة، وبعض الجُمَل الفنية التي أعدها الجهاز الفني للتدريب عليها بشكل عملي.



