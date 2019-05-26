خالد الجندي: اختلاف الفقهاء رحمة ولا يزرع أي ضغينة بين المسلمين



قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن اختلاف الفقهاء رحمة ونور وفضل وكرم من الله سبحانه وتعالى.



وأوضح "الجندي"، خلال برنامجه على راديو "9090" ، أنه طالما التصرف عليه دليل من أقوال الفقهاء المصحوبة بالأدلة فهو صحيح، لافتًا إلى أن الاختلاف رحمة وبركة وفضل وكرم من الله، ولا يزرع أي ضغينة بين المسلمين.



وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن بعض الناس يخرجون الزكاة وكأنهم يفعلون أمر مرغمون وكأنهم يدفعون غرامة، مشيرا إلى أن الزكاة غنيمة لابد أن يفوز بها الغني وليس مرغمًا.



