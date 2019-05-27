عماد الدين حسين: أعلن الآن اعتزازي بهويتي الزملكاوية

أكد عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، على انتمائه الزملكاوي وذلك عقب الفوز ببطولة الكونفدرالية الافريقية.



وكتب حسين قائلا: "أعلن الآن اعتزازي بهويتي الزملكاوية التي كنت أظن انها ضعفت او تضعضعت، لكن اكتشفت اليوم اني مشجع درجة ثالثة أصيل، كل التهنئة للزمالك بطل افريقيا وهاردلك للأشقاء فريق نهضة بركان المغربي الذي يستحق كل الاحترام على الأداء المشرف في برج العرب اليوم، مبروك لمصر وللزمالك ونتمني تكمل الفرحة بالدوري الذي يستحقه الزمالك بكل تأكيد".



وكان نادى الزمالك قد فاز على نادي نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية واحد -صفر وحصل على البطولة بضربات الترجيح.