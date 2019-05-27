ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

عماد الدين حسين: أعلن الآن اعتزازي بهويتي الزملكاوية

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:55 ص
صدى البلد
أمل مجدى
أكد عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، على انتمائه الزملكاوي وذلك عقب الفوز ببطولة الكونفدرالية الافريقية.

وكتب حسين قائلا: "أعلن الآن اعتزازي بهويتي الزملكاوية التي كنت أظن انها ضعفت او تضعضعت، لكن اكتشفت اليوم اني مشجع درجة ثالثة أصيل، كل التهنئة للزمالك بطل افريقيا وهاردلك للأشقاء فريق نهضة بركان المغربي الذي يستحق كل الاحترام على الأداء المشرف في برج العرب اليوم، مبروك لمصر وللزمالك ونتمني تكمل الفرحة بالدوري الذي يستحقه الزمالك بكل تأكيد".

وكان نادى الزمالك قد فاز على نادي نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية واحد -صفر وحصل على البطولة بضربات الترجيح.
عماد الدين حسين: أعلن الآن اعتزازي بهويتي الزملكاوية

ترشيحاتنا

البحوث الفلكية: أول أيام عيد الفطر الثلاثاء

أول تعليق من الأهلي على انضمام لاعبه الهارب إلى النجم الساحلي

أول تعليق من رامز جلال بعد مقلب أحمد فتحي

منة فضالي مع بوجي وطمطم في حفل إفطار هاني البحيري ..صور

طارق حامد.. مسمار وسط الزمالك يغير 3 شورتات بـ نهائي الكونفدرالية

مفاجأة جديدة.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة على مصر والعواصم العربية غدا

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسيطة وأنيقة.. إطلالات الملكة رانيا في أعياد الاستقلال لثلاث سنوات متتالية .. صور

بإطلالة رمضانية.. ريم البارودي بالكويت تخطف الأنظار

جمهور ميرهان حسين يهاجمها بسبب البوتكس وعباءة أفريقية .. صور