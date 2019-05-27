ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

منح دراسية بإنجلترا لطلاب وأساتذة جامعة حلوان

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:06 ص
صدى البلد
كريم ناصر
أعلن مكتب المنح الدولية بجامعة حلوان عن فتح باب التقديم لبرنامج الحراك الأكاديمي بين جامعة حلوان وجامعة كاردف متروبوليتن Cardiff Metropolitan  بإنجلترا، وذلك رغبة من جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة في تطوير أداء الباحثين ورفع مستوى البحث العلمي.

ويوفر برنامج المنحة فرص سفر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للتدريب لمدة أسبوع وفرص سفر لطلاب مرحلة البكالوريوس بهدف الدراسة لمدة ٩ أشهر، بالإضافة الى أنه يتاح التقديم للبرنامج في جميع التخصصات بشرط جودة المستوى اللغوي للمتقدم.

هذا ويمول طلاب البرنامج خلال فترة المنحة في جميع مصروفات الدراسة والسفر والمعيشة هيئة Erasmus+، وينتهي موعد التقدم للمنحة في 12 يونيو 2019، حيث يمكن للراغبين في التقدم الدخول على الموقع. 

ترشيحاتنا

حارس الزمالك يشيد بـ طارق حامد بهذه الكلمات

طارق حامد.. مسمار وسط الزمالك يغير 3 شورتات بـ نهائي الكونفدرالية

شاهد.. تعليق أحمد موسى على عدم حضور محمود الخطيب لنهائي الكونفيدرالية

جروس خارج الزمالك .. أول تعليق للمدرب السويسري عقب التتويج بالكونفدرالية

الإمارات تعلن إجازة عيد الفطر 8 أيام

تعرف على الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد تعرضها لوعكة

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجعو الزمالك في برج العرب تخطوا أعداد جماهير الأهلي .. اعرف التفاصيل

بالصور.. الليثي يشعل خيمة "ليالي الخديوي" بحفل كامل العدد في القاهرة الجديدة

بسيطة وأنيقة.. إطلالات الملكة رانيا في أعياد الاستقلال لثلاث سنوات متتالية .. صور