منح دراسية بإنجلترا لطلاب وأساتذة جامعة حلوان

أعلن مكتب المنح الدولية بجامعة حلوان عن فتح باب التقديم لبرنامج الحراك الأكاديمي بين جامعة حلوان وجامعة كاردف متروبوليتن Cardiff Metropolitan بإنجلترا، وذلك رغبة من جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة في تطوير أداء الباحثين ورفع مستوى البحث العلمي.



ويوفر برنامج المنحة فرص سفر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للتدريب لمدة أسبوع وفرص سفر لطلاب مرحلة البكالوريوس بهدف الدراسة لمدة ٩ أشهر، بالإضافة الى أنه يتاح التقديم للبرنامج في جميع التخصصات بشرط جودة المستوى اللغوي للمتقدم.



هذا ويمول طلاب البرنامج خلال فترة المنحة في جميع مصروفات الدراسة والسفر والمعيشة هيئة Erasmus+، وينتهي موعد التقدم للمنحة في 12 يونيو 2019، حيث يمكن للراغبين في التقدم الدخول على الموقع.