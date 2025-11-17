محمد صلاح يستعرض لياقته البدنية من الجيم

شارك نجم ليفربول محمد صلاح جمهوره صورا جديدة من أحدث ظهور له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

و ظهر محمد صلاح وهو يستعرض لياقته البدنيه من الجيم،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيه.

تصريحات محمد صلاح

قال اللاعب الدولي محمد صلاح، إن أقصى ما كان يتمناه وهو في سن 7 سنين أنه يلعب كرة القدم فقط لأن هذه الحاجة التي يحبها.



وأضاف محمد صلاح، خلال حواره مع الدكتور مجدي يعقوب، أنا كنت لعب في قرية نجريج القرية اللي اتولدت فيها في محافظة الغربية، وبعدما ما بدأت أحسن إني ممكن ألعب في الفريق الأول الحلم اتجدد وحلمت ألعب في أوروبا.

وتابع: لما لعبت في أوروبا قولت هعمل حاجة محدش عملها في مصر في المجال ده، وبعدين بدأت أكبر الحلم عشان الأطفال يحسوا إن عندهم حد ممكن يوصلوله، فالحلم بالنسبالي كان بيتطور كل فترة.