ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد موسى: الجزيرة الوثائقية سرقت تراث التليفزيون المصري ..فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:17 ص
صدى البلد
قسم التوك شو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن انطلاق قناة «تايم سبورت»، وبثها مباريات أمم إفريقيا، يجنبنا متابعة البطولة على قناة "بي إن سبورت"، المملوكة لتميم بن حمد، حاكم قطر.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، على قناة "صدى البلد"، «محدش يشرتك في بي إن سبورت، وتقدر تشوف المباريات في البيت بالإريال، أو بجهاز التقاط البث الأرضي، بسعر أقل من 100 جنيه، ولا الحوجة للجزيرة وقطر»، لافتًا إلى أن قطر تستخدم قنواتها في بث رسائل سياسية ضد مصر.

وأوضح أن قناة الجزيرة الوثائقية، وقنوات عربية أخرى سرقت ثرات مصر التليفزيوني، متابعًا: «محدش كتب مقال قال إن الناس دول سرقوا تراث التليفزيون المصري».

ترشيحاتنا

انفرادان في دقيقة.. بداية ملتهبة بمباراة الزمالك ونهضة بركان أول 5 دقائق

تعليقات بذيئة.. ترامب يسخر من الأميرة ديانا

زن طارق وكهربا.. الزمالك يحصل على ركلة جزاء بحكم الفيديو بفضل لاعبيه

إصابة ضابط وأمين شرطة دهستهما سيارة مسرعة بالشروق

الأعلى للإعلام يتوعد بوقف قناة القاهرة والناس بعد رفض تسلم قرار إيقاف برنامج بسمة وهبة

نهائي الكونفيدرالية .. ياسمين الخطيب توجه رسالة لـ جماهير الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسيطة وأنيقة.. إطلالات الملكة رانيا في أعياد الاستقلال لثلاث سنوات متتالية .. صور

بإطلالة رمضانية.. ريم البارودي بالكويت تخطف الأنظار

جمهور ميرهان حسين يهاجمها بسبب البوتكس وعباءة أفريقية .. صور