أحمد موسى: الجزيرة الوثائقية سرقت تراث التليفزيون المصري ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن انطلاق قناة «تايم سبورت»، وبثها مباريات أمم إفريقيا، يجنبنا متابعة البطولة على قناة "بي إن سبورت"، المملوكة لتميم بن حمد، حاكم قطر.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، على قناة "صدى البلد"، «محدش يشرتك في بي إن سبورت، وتقدر تشوف المباريات في البيت بالإريال، أو بجهاز التقاط البث الأرضي، بسعر أقل من 100 جنيه، ولا الحوجة للجزيرة وقطر»، لافتًا إلى أن قطر تستخدم قنواتها في بث رسائل سياسية ضد مصر.





وأوضح أن قناة الجزيرة الوثائقية، وقنوات عربية أخرى سرقت ثرات مصر التليفزيوني، متابعًا: «محدش كتب مقال قال إن الناس دول سرقوا تراث التليفزيون المصري».