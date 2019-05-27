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رياضة

بعد التتويج بكأس الكونفدرالية.. اتحاد الكرة يهنئ الزمالك

الإثنين 27/مايو/2019 - 04:32 ص
هاني ابوريدة اثناء
هاني ابوريدة اثناء تتويج الزمالك بالكونفدرالية
ريهام بكير
قدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة التهنئة لنادي الزمالك وجماهيره الكبيرة بمناسبة فوزه بكأس الكونفيدرالية الأفريقية بعد فوزه على فريق نهضة بركان المغربي.

وقال اتحاد كرة القدم في بيان رسمي إن فوز الزمالك بالبطولة الأفريقية عن جدارة واستحقاق يؤكد أن الكرة المصرية بخير ويمنح جماهيرها الأمل في أن تحقق ما تتمناه ، لاسيما ونحن مقبلون على كأس الأمم الأفريقية.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم عن خالص أمنياته لنادي الزمالك ولجميع الأندية المصرية بمزيد من البطولات.

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