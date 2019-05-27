الزمالك بطلا .. كهربا : التتويج بكأس الكونفدرالية أسعد لحظة في حياتي

أعرب محمود عبد المنعم كهربا ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، عن سعادته بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية ، على حساب فريق نهضة بركان المغربي .



وأكد نجم الزمالك أن الفوز بلقب الكونفدرالية ، أسعد لحظة في حياته وكان يثق في الفوز ، واسعاد ملايين الزملكاوية .



أهدى كهربا اللقب الافريقي ، لرئيس النادي والجماهير الوفية اثناء احتفاله بالتتويج مع الجماهير التي تواجدت في ملعب برج العرب.