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رياضة

الزمالك بطلا .. كهربا : التتويج بكأس الكونفدرالية أسعد لحظة في حياتي

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:28 ص
محمود كهربا يحتفل
محمود كهربا يحتفل بالفوز بكأس الكونفدرالية
ريهام بكير
أعرب محمود عبد المنعم كهربا ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، عن سعادته بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية ، على حساب فريق نهضة بركان المغربي .

وأكد نجم الزمالك أن الفوز بلقب الكونفدرالية ، أسعد لحظة في حياته وكان يثق في الفوز ، واسعاد ملايين الزملكاوية .

أهدى كهربا اللقب الافريقي ، لرئيس النادي والجماهير الوفية اثناء احتفاله بالتتويج مع الجماهير التي تواجدت في ملعب برج العرب.

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