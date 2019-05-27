الثقافة تعلن تنظيم الدورة التأسيسية لبينالى القاهرة الدولي لفنون الطفل

أعلنت وزارة الثقافة عن تنظيم الدورة التأسيسية الأولى من بينالى القاهرة الدولي لفنون الطفل من خلال قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور خالد سرور وبالتعاون مع جمعية أمسـيا للتربية عـن طريق الفن – افريقيا والشرق الأوسط وتتراس اللجنــة العليــا الدكتورة سرية صدقى والقوميسير العام الدكتور أحمد حاتم وذلك تحت عنوان " مكانى المفضل".



يأتي ذلك انطلاقًا من أهمية الفنون فى تشكيل الوجدان الإنسانى خاصة الأطفال باعتبارها أحد أهم وسائل التعبير عن الذات والتواصل مع الآخرين، ويتم قبول طلبات المشاركة حتى الأول من يوليو القادم للفئة العمرية من 4 سنوات إلى 18 سنة وأيضا جميع الأطفال ذوى القدرات الخاصة تحت سن 18.



ويعد بينالى القاهرة الدولي لفنون الطفل هدية مصر إلى أطفال العالم، واستحداث محفل دولى يجمعهم على أرض أقدم الحضارات يأتى ايمانًا بقدرة الإبداع على تهذيب النفس وإعداد أجيال قادرة على الارتقاء بالمجتمعات.



وتعتبر الفنون أداة للحوار تتجاوز حدود اللغات وتسعى لتكوين الوعي وغرس القيم النبيلة والمثل العليا فى الوجدان خاصة النشء الذين يمثلون ركيزة الأوطان.



وظهر بينالى القاهرة الدولى لفنون الطفل للنور كأحد ثمرات التوجهات الهادفة إلى التعاون بين الأجهزة الرسمية للدولة ومؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق محاور التنمية المستدامة .



وقال الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إن شعار الدورة التأسيسية من بينالى القاهرة الدولى لفنون الطفل "مكانى المفضل" يوجه الدعوة لأطفال العالم للتعبير عن أحلامهم وطموحاتهم وشعورهم بمكانهم المفضل وعلاقتهم به وغيرها من الخواطر التى يحلمها خيال الأطفال .



وعن شروط المشاركة ذكرت الدكتورة سرية صدقى رئيس اللجنة العليا للبينالى ضرورة عدم مساعدة أى شخص للطفل فى انتاج عمله الابداعى حتى تحقق قيمة الاصاله الفكرية وتقديم عمل فنى واحد مع اتاحة الفرصة لتقديم عمل فنى جماعى مع اهتمام المتقدم بإيضاح سبب اختياره للمكان لتصوير إدراك الطفل للعالم ومدى قدرته على الانتباه والتدقيق في البحث والملاحظة بالإضافة إلى الكشف عن عنصر الخيال الذى يعد من أهم مميزات فنون الطفل.



وقال الدكتور أحمد حاتم القوميسير العام إنه يمكن الحصول على اسـتمارة المشاركة من الموقع الاليكترونى للبينالي أو من موقع قطاع الفنون التشكيلية ( https://cairoibca.com/language/ar) كما يتاح التسجيل وسحب الاستمارة من خلال مديريات التربية والتعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم ويرفق بها صورة شخصية لمبدع العمــل الفني مشيرًا أن شروط المشاركة اتاحت الفرصة للفنانين الصغار لاختيار الخامات التى يجيدون استخدامها مثل الالوان الزيتية ، الفلوماستر ، الباســتيل ، الالوان المائية ، الأحبــار ، الأوراق الملونــة ، عجائن السيراميك والخزف بالاضافة إلى التصوير الفوتوغرافى الرقمى وجميع مجالات التعبير مسموح بها ( الرسم – التصوير – الكولاج – الحفر – النحت – التشكيل المجسم – فنون الميديا – التصوير الفوتوغرافى ) .



يذكر أن الشروط شملت ايضا تقــديم صـور مطبوعة للاعمال سـواء كانت ملونة أو أبيض وأسود ، وأن تكون مساحة الأعمال الفردية ثنائية الأبعاد لا تقل عن 70 سم × 50 سم و لا تزيد عن 50 سم ×35 سم ، أما مساحة الأعمال الفردية ثلاثية الأبعاد ( المجسمات ) لا يقل ارتفاعها عن 15 سم ولايزيد عن 50 سم ومساحة الأعمال الجماعية ثنائية الأبعاد لا تقل عن 140.