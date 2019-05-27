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منوعات

مؤسس هواوي يعترف بخسائره بعد إدراج شركته في القائمة السوداء

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:27 ص
مؤسس شركة هواوي ورئيسها
مؤسس شركة هواوي ورئيسها التنفيذي رين تشنج في
آية جمعة
في مقابلة مع وكالة "بلومبيرج"، اعترف مؤسس شركة هواوي ورئيسها التنفيذي رين تشنج في، بخسائره بعد الأزمة الأخيرة مع الولايات المتحدة، لكنه استبعد أن تقوم بكين باستهداف شركة "أبل" الأمريكية.

وقال رن: "آبل هي الشركة الرائدة في العالم، وإذا لم يكن هناك آبل، فلن يكون هناك إنترنت محمول"، متابعًا: "آبل هي أستاذتي، إنها تتقدم أمامنا، وكطالب لماذا يجب أن أعارض أستاذي؟".

وفي الأسبوع الماضي، وصفت إدارة ترامب شركة هواوي Huawei العملاقة للاتصالات الصينية بأنها تهديد للأمن القومي، ومنعتها فعليًا من التعامل مع الشركات الأمريكية، حيث قطعت شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة وحول العالم العلاقات مع شركة هواوي منذ ذلك الحين.

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