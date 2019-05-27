ضبط سيدة اشتركت مع ابنتها فى سرقة 200 ألف جنيه من عاملين بالغورية

تمكن رجال الامن بالقاهرة من ضبط سيدة لقيامها بالإشتراك مع ابنتها فى إرتكاب واقعة سرقة 200 ألف جنيه من عاملين بالغورية.



تبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر من "عاملين" بأحد مراكز المنسوجات كائن بمنطقة الغورية دائرة القسم من أنهما عقب قيامهما بصرف مبلغ (مليون و150 ألف جنيه) خاص بمحل عملهما من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الأزبكية ، وإيداعه داخل حقيبتين بلاستيك وإستقلالهما سيارة أجرة من أمام البنك ، وعقب وصولهما لمحل عملهما فوجئا بوجود قطع بأحد الأكياس وسرقة مبلغ 200 ألف جنيه من داخله.



فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده أن وراء إتكاب الواقعة سيدتان ("مسجلة جنائيًا" - سن 55 - سبق إتهامها فى عدد 90 قضية آخرها قضية "سرقة" ، "ربة منزل" كريمة الأولى - سن 36 - سبق إتهامها فى 17 قضية آخرها قضية "سرقات متنوعة") ، ومقيمتين بدائرة قسم شرطة أول السلام أمكن ضبط الأولى.



وإعترفت بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع إبنتها بأسلوب الإحتكاك وقطع الأكياس بإستخدام شفرة حادة "موس"، وبإرشادها تم ضبط مبلغ (122,600 جنيه) من متحصلات واقعة السرقة ، وقررت أن باقى المبلغ المستولى عليه بحوزة إبنتها"جار العمل على ضبطها" تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.