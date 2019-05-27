ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط سيدة اشتركت مع ابنتها فى سرقة 200 ألف جنيه من عاملين بالغورية

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:59 م
ضبط سيدة
ضبط سيدة
كتب محمد صبرى
تمكن رجال الامن بالقاهرة من ضبط سيدة لقيامها بالإشتراك مع ابنتها فى إرتكاب واقعة سرقة 200 ألف جنيه من عاملين بالغورية.

تبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر من "عاملين" بأحد مراكز المنسوجات كائن بمنطقة الغورية دائرة القسم من أنهما عقب قيامهما بصرف مبلغ (مليون و150 ألف جنيه) خاص بمحل عملهما من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الأزبكية ، وإيداعه داخل حقيبتين بلاستيك وإستقلالهما سيارة أجرة من أمام البنك ، وعقب وصولهما لمحل عملهما فوجئا بوجود قطع بأحد الأكياس وسرقة مبلغ 200 ألف جنيه من داخله.

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده أن وراء إتكاب الواقعة سيدتان ("مسجلة جنائيًا" - سن 55 - سبق إتهامها فى عدد 90 قضية آخرها قضية "سرقة" ، "ربة منزل" كريمة الأولى - سن 36 - سبق إتهامها فى 17 قضية آخرها قضية "سرقات متنوعة") ، ومقيمتين بدائرة قسم شرطة أول السلام أمكن ضبط الأولى.

وإعترفت بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع إبنتها بأسلوب الإحتكاك وقطع الأكياس بإستخدام شفرة حادة "موس"، وبإرشادها تم ضبط مبلغ (122,600 جنيه) من متحصلات واقعة السرقة ، وقررت أن باقى المبلغ المستولى عليه بحوزة إبنتها"جار العمل على ضبطها" تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ترشيحاتنا

ترقب في الأهلي لمؤتمر اتحاد الكرة.. والخطيب يجهز لاجتماع طارئ

عمرو جمال ومارسيلو.. قنابل موقوتة في الأهلي

بعد تأكيد رحيل جروس .. تعرف على المدير الفني المرشح للزمالك

توابع مباراة الوداد والترجي.. صحيفة مغربية: جهاد جريشة كحل لنا العيشة

شاهد.. سيدة ترتدي ملابس إحرام الرجال داخل الحرم المكي

زلزال فى البرلمان..مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية يفجر غضب النواب

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ناعمة ومكياج جذاب.. درة تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بعد عرض فيلم وثائقي .. 6 معلومات لا تعرفها عن كواليس مسلسل Game of thrones

مائدة رحمن بالطور.. فريق متعاون لإفطار عابري السبيل للعام الثاني.. صور