تعرف على موقف الأهلي من قرار تأجيل مباراة المقاولون بالدوري

كشفت إدارة الأهلي أنها كانت تتوقع قرار تأجيل مباراة الفريق الأول مع المقاولون مساء غدٍ، الثلاثاء، ضمن منافسات مسابقة الدوري.





وقال مصدر مسئول بإدارة النادي، إنه ليس هناك غضب نهائي من هذا القرار ولكن هناك ترقبًا لموقف اجتماع اتحاد الكرة قوما يسفر عنه من قرارات.





وأضاف أن الأهلي تعمل بنظام مؤسسي، ولا تتخذ القرارات بعشوائية وحين تصل قرارات اتحاد الكرة سوف يتم دراستها بشكل مفصل في إجتماع لمجلس الإدارة وبعدها سوف يتم إتخاذ القرار النهائي.





وكان مجلس الأهلي قد أصدر خمس قرارات في اجتماعه الطارئ قبل يومين هي:





1- عدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أيٍ من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية، وحفظ حق النادي الأهلي المشروع في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والقادم؛ بما يضمن راحة لاعبيه، وقيام النادي بالتجهيزات الفنية والإدارية المناسبة للموسم الجديد؛ تفاديًا لما تحمّله الأهلي – وحده دون غيره – خلال السنوات الثلاث الماضية، ولاعبيه، وجماهيره، من تبعات كثيرة؛ بسبب تلاحم المواسم على نحو غير مسبوق في العالم.





2- عدم خوض بقية مباريات الدوري إلا بعد الانتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لكافة الفرق قبل انطلاق مباريات الأسبوع الـ٣٤ من الدوري، قياسًا بما جرى مع النادي الأهلي بخصوص العامل الزمني عند أداء مبارياته المؤجلة في السابق.





3- الرفض القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري إلا في وقت واحد؛ بما يضمن العدالة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية؛ سواء التي في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء.





4- عدم الممانعة في أداء المباريات المؤجلة من كأس مصر خلال الفترة التي تقام فيها المباريات المؤجلة من بطولة الدوري؛ طالما هناك رغبة لدى اتحاد الكرة في استكمال المسابقتين هذا الموسم.



