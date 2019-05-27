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طريقة عمل بسكويت النشادر بالبرتقال فى المنزل.. فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:41 م
صدى البلد
البهى عمرو
قدمت الشيف هالة فهمي خلال حلقتها اليوم الاثنين، ببرنامج "سفرة وطبلية" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل بسكويت النشادر بالبرتقال فى المنزل.

وتتضمن المقادير الآتي:
كيلو دقيق
كيلو إلا ربع زبدة طرية
2 كوب سكر بودرة
ربع كوب لبن
5 بيضات
2 ملعقة كبيرة بشر برتقال
ملعقة كبيرة نشادر
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ملعقة صغيرة روح برتقال

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة العمل خطوة بخطوة شاهد الفيديو:

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