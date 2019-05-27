طريقة عمل بسكويت النشادر بالبرتقال فى المنزل.. فيديو

قدمت الشيف هالة فهمي خلال حلقتها اليوم الاثنين، ببرنامج "سفرة وطبلية" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل بسكويت النشادر بالبرتقال فى المنزل.



وتتضمن المقادير الآتي:

كيلو دقيق

كيلو إلا ربع زبدة طرية

2 كوب سكر بودرة

ربع كوب لبن

5 بيضات

2 ملعقة كبيرة بشر برتقال

ملعقة كبيرة نشادر

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة روح برتقال



ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة العمل خطوة بخطوة شاهد الفيديو: