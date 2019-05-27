تعرف على فضل العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر

تحدث الشيخ إبراهيم رضا، من علماء الأزهر، عن فضل الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم.
وقال رضا خلال برنامج «إنسانيات» على قناة صدى البلد: «كان للعشر الأواخر من رمضان مكانة كبيرة عند النبي، فضلا عن أن الله سبحانه وتعالى فضل تلك الأيام بنزول القرآن خلالها، واشتمالها على ليلة القدر».
وأضاف: «من الثابت أن النبي وصل إلى موعد ليلة القدر، لكنه أراد أن يشرك أمته في أجر العشر الأواخر فأخفاه كي يتزود في الطاعات».
وقال رضا خلال برنامج «إنسانيات» على قناة صدى البلد: «كان للعشر الأواخر من رمضان مكانة كبيرة عند النبي، فضلا عن أن الله سبحانه وتعالى فضل تلك الأيام بنزول القرآن خلالها، واشتمالها على ليلة القدر».
وأضاف: «من الثابت أن النبي وصل إلى موعد ليلة القدر، لكنه أراد أن يشرك أمته في أجر العشر الأواخر فأخفاه كي يتزود في الطاعات».