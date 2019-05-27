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تعرف على فضل العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:13 م
رمضان
رمضان
البهى عمرو
تحدث الشيخ إبراهيم رضا، من علماء الأزهر، عن فضل الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم.

وقال رضا خلال برنامج «إنسانيات» على قناة صدى البلد: «كان للعشر الأواخر من رمضان مكانة كبيرة عند النبي، فضلا عن أن الله سبحانه وتعالى فضل تلك الأيام بنزول القرآن خلالها، واشتمالها على ليلة القدر».

وأضاف: «من الثابت أن النبي وصل إلى موعد ليلة القدر، لكنه أراد أن يشرك أمته في أجر العشر الأواخر فأخفاه كي يتزود في الطاعات».

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