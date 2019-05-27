الشرطة الفرنسية تعتقل ثلاثة أشخاص للاشتباه في صلتهم بتفجير ليون

أعلنت السلطات الفرنسية، الإثنين، القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه في صلتهم بتفجير الطرد المفخخ، في مدينة ليون يوم الجمعة الماضي، والذي أوقع 13 جريحا.



ويتم التعامل مع القضية في إطار تحقيق في عمل إرهابي بالنظر إلى ظروف الهجوم الذي ارتكب في وضح النهار واستخدام عبوة ناسفة يمكنها إصابة عدد كبير من الناس لاحتوائها على براغ وكرات معدنية.





وقال مصدر في الشرطة إن المعتقلين الثلاثة هم طالب جامعي ليس له سجل سابق لدى الشرطة وقاصر جزائري يدرس في مدرسة ثانوية في ليون وامرأة، وذلك وفقا لفضائية "روسيا اليوم"



وكان وزير الداخلية الفرنسي كريستتوف كاستانير ، قد أعلن عبر حسابه الرسمي في تويتر القبض على المشتبه به الأول قائلا: "إيقاف المشتبه فيه في عملية الطرد المفخخ، أحيي جهود فرق مكافحة الإرهاب، والشرطة القضائية".