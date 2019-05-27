ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الشرطة الفرنسية تعتقل ثلاثة أشخاص للاشتباه في صلتهم بتفجير ليون

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:11 م
صدى البلد
حمزة شعيب
أعلنت السلطات الفرنسية، الإثنين، القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه في صلتهم بتفجير الطرد المفخخ، في مدينة ليون يوم الجمعة الماضي، والذي أوقع 13 جريحا.

ويتم التعامل مع القضية في إطار تحقيق في عمل إرهابي بالنظر إلى ظروف الهجوم الذي ارتكب في وضح النهار واستخدام عبوة ناسفة يمكنها إصابة عدد كبير من الناس لاحتوائها على براغ وكرات معدنية.


وقال مصدر في الشرطة إن المعتقلين الثلاثة هم طالب جامعي ليس له سجل سابق لدى الشرطة وقاصر جزائري يدرس في مدرسة ثانوية في ليون وامرأة، وذلك وفقا لفضائية "روسيا اليوم"

وكان وزير الداخلية الفرنسي كريستتوف كاستانير ، قد أعلن عبر حسابه الرسمي في تويتر القبض على المشتبه به الأول قائلا: "إيقاف المشتبه فيه في عملية الطرد المفخخ، أحيي جهود فرق مكافحة الإرهاب، والشرطة القضائية".

ترشيحاتنا

فيديو جراف| تحرك بعد غيبوبة 14 عاما.. قصة الأمير السعودي النائم‎

الأزمة تشتعل .. الزمالك يرفض مواجهة الإنتاج الحربي بسبب الأهلي

بعد تأكيد رحيل جروس .. تعرف على المدير الفني المرشح للزمالك

توابع مباراة الوداد والترجي.. صحيفة مغربية: جهاد جريشة كحل لنا العيشة

تعرف على 4 أمور غيبية تحدث لك فى الدنيا يومي الاثنين والخميس

المنتخب فوق الجميع.. ننشر مخطط اتحاد الكرة لإخماد فتنة الدورى الممتاز

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه على الفطار.. سمان مشوي ومحشي فلفل دايت.. والحلو: بلح الشام بالكريمة

إطلالة ناعمة ومكياج جذاب.. درة تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بعد عرض فيلم وثائقي .. 6 معلومات لا تعرفها عن كواليس مسلسل Game of thrones