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رياضة

استكمال الدوري بدون الدوليين.. اتحاد الكرة يبحث عن مخرج لـ أزمة الأهلي والزمالك

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:36 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
يسري غازي
أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بيانًا حول أزمة مؤجلات الدوري الممتاز، شدد فيه على أولوية المنتخب الوطني في قائمة اهتماماته قبل أيام من انطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر الشهر المقبل، بما لا يتعارض مع مصالح الأندية المصرية، وذلك انطلاقًا من الجانب الوطني الذي يحكم الجميع.

جاء في البيان، أن اللوائح الدولية تعطي الحق للمنتخب الوطني تجميع لاعبيه قبل البطولة بأسبوعين طبقًا للقواعد الدولية.

ويؤكد اتحاد الكرة أن الظرف الذي تعيشه مسابقة الدوري الممتاز حاليًا ليس وليد لحظة، وإنما أمر معلوم للجميع قبل انطلاق المسابقة، وهو ما عبر عنه رئيس لجنة المسابقات خلال اجتماع رؤساء الأندية المشاركة في الدوري وفي مقدمتهم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

ورفض الجميع خلال الاجتماع إقامة مسابقة الدوري من مجموعتين، في ضوء الصعوبات التي تعترض المسابقة من إقامة دورتين من البطولات الأفريقية في موسم واحد إضافة إلى البطولة العربية ، إلا أن الأندية فضلت إمتداد المسابقة إلى شهر أغسطس عن الأخذ بأي مقترح آخر، وهو ما دعا الاتحاد إلى السماح بزيادة قوائم الأندية إلى 30 لاعبا مع فتح باب الاستبدال أمامها في الانتقالات الشتوية للوفاء بالتزاماتها خلال الموسم الطويل.

وعلى ذلك فقد استعرض مجلس إدارة الاتحاد المصري في اجتماعه اليوم التصور الجديد الذي قدمته لجنة المسابقات في ضوء آخر المستجدات ، وإخضاعه لمزيد من الدراسة والتواصل مع جميع الأطراف من أجل التوصل إلى ما يحفظ مصالح كل الأندية والمسابقة والمنتخب الوطني بما فيها دراسة مقترح استكمال المسابقة بدون الدوليين إذا كان في ذلك تحقيقا لرغبة إنهاء المسابقة قبل انطلاق البطولة الأفريقية بعد موافقة الأندية المعنية.

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