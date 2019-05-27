انتهاء لقاء نتنياهو وليبرمان دون إحراز تقدم

قالت وسائل إعلام إٍسرائيلية، اليوم الاثنين، إن اللقاء الذي جمع بين زعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب اسرائيل بيتنا، أفيجدور ليبرمان، انتهى دون احراز تقدم في موضوع تشكيل الحكومة.



وأوضح مسؤولون في حزب الليكود أن نتنياهو من المتوقع أن يلقي خطابا الليلة يعلن فيه عن فشله في تشكيل الائتلاف الحكومي، والذهب إلى انتخابات مبكرة.



وانفجرت المحادثات الائتلافية بين ليبرمان ونتنياهو على خلفية قانون تجنيد الحريديم وملف التعامل مع قطاع غزة