طرح 25 كشك للشباب بـ100 جنيه في الشهر بمدينة الخارجة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، طرح 25 كشك تجاريًا للشباب والفتيات بقيمة إيجارية 100 جنيه في الشهر الواحد.





أكد رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، المهندس مجدي الطماوى، تسليم المستحقين للشباب هذه الأكشاك بداية شهر يوليو المقبل، عقب الانتهاء من إجراء القرعة بعد شهر من الآن وإعلان كشوف المستحقين، وفتح باب التظلمات بالوحدة المحلية لمدة 15 يوما.



