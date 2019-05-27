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محافظات

طرح 25 كشك للشباب بـ100 جنيه في الشهر بمدينة الخارجة

الإثنين 27/مايو/2019 - 06:43 م
الوحدة المحلية لمركزالخارجه
الوحدة المحلية لمركزالخارجه
منصور ابوالعلمين
أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، طرح 25 كشك تجاريًا للشباب والفتيات بقيمة إيجارية 100 جنيه في الشهر الواحد. 

أكد رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، المهندس مجدي الطماوى، تسليم المستحقين للشباب هذه الأكشاك بداية شهر يوليو المقبل، عقب الانتهاء من إجراء القرعة بعد شهر من الآن وإعلان كشوف المستحقين، وفتح باب التظلمات بالوحدة المحلية لمدة 15 يوما. 

أضاف مجدي، أن المشرع جري تنفيذه بالتعاون بين الوحدة المحلية ومدرسة الخارجة الصناعية، والتي تولت تصنيع الكشك، بينما تتولي الوحدة المحلية أعمال التركيب وتوصيل المرافق للكشك ودهانه وتجهيزه ليكون فرصة عمل حقيقة للشباب والفتيات، في ظل قرار المحافظ بوقف تراخيص الأكشاك.

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