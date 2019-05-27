قارب رامز فى الشلال ينقلب بـ طارق الشناوي ..فيديو

أنهى الفنان رامز جلال حلقة ضيفه الناقد السينمائى طارق الشناوى؛ بسبب انقلاب المركب وتعرض ضيفه الناقد السينمائى للغرق، وهو ما دفع رامز لإنهاء الحلقة سريعًا.





وقدم الفنان رامز جلال، الشكر لـ الناقد الفني طارق الشناوي؛ للسماح له بإذاعة حلقة اليوم من برنامج "رامز فى الشلال"، وأوضح رامز أن الناقد الفنى يمتلك روحًا رياضية.





وشهدت الحلقة حادثًا خطيرًا بتعلق قدم الشناوي بشجرة، ما أدى إلى هبوط رأسه تحت المياه بعد أن انقلب بهم القارب، قبل أن يتدخل فريق البرنامج.





انهار الناقد الفني طارق الشناوي، فور وقوعه في مقلب "رامز في الشلال" وصرخ بمجرد سقوطه فى الشلال، قائلة: " من فضلكم انقذونى" .





سقط الناقد الفني طارق الشناوي ، من أعلى كوبري معلق فوق الماء، خلال برنامج "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، خلال شهر رمضان هذا العام، ليكون هو الضحية لـ 22.





ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.



