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اقتصاد

الدولار يسجل أدنى مستوى له في التعاملات المسائية 16.8 جنيه

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:04 م
الدولار
الدولار
محمد يحيي
هوى الدولار لأدنى مستوى له في تعاملات مساء اليوم الاثنين ليسجل سعر صرفه ببنك عودة نحو 16.77 جنيه للشراء و 16.87 جنيه للبيع.

وسجل أعلي سعر للدولار بمصرف أبوظبي الإسلامي نحو 16.84 جنيه للشراء و 16.92 جنيه للبيع، وكذلك في بنوك " سايب، مصر إيران للتنمية، البركة، الأهلي المصري، مصر، القاهرة" نحو 16.81 و 16.8 جنيه للشراء و 16.91 للبيع.

وتدنت أسعار الدولار في بنوك " المصري الخليجي، الأهلي اليوناني، الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول،البنك العربي الافريقي الدولي" نحو 16.79 جنيه و 16.89 جنيه للبيع.

وبلغت أسعار الدولار في بنوك " التعمير والاسكان، المصرف المتحد، قناة السويس، التجاري الدولي CIB، الاسكندرية" لـ 16.78 جنيه للشراء و 16.88 جنيه للبيع.

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