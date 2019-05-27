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مرأة

تظهر آثاره على الشفاه والأعضاء التناسلية.. تفاصيل جديدة عن فيروس الهربس

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:04 م
ما لا تعرفه عن فيروس
ما لا تعرفه عن فيروس الهربس
آية التيجي
تسبب فيروسات الهربس قرحًا باردة تظهر غالبا حول الفم، وتظهر بشكل شائع على الشفاه أو الأعضاء التناسلية، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويصيب فيروس الهربس حوالي 7 من كل 10 أشخاص في المملكة المتحدة، ومع ذلك ، واحد من كل ثلاثة تظهر عليهم أعراض الهربس.

وفي الولايات المتحدة ، يصاب حوالي نصف الشباب البالغين، حيث تتسبب الإصابة بفيروس الهربس في ظهور تقرحات حول الفم، عادةً ما تنتقل القروح الموجودة على الشفاه عن طريق التقبيل بين شخص مصاب وسليم.

وتبدأ الإصابة بظهور بقعة حمراء صغيرة، ثم تترك هذه المنطقة من الجلد مقشرة، ويعتبر النوع الأول هو الأكثر شيوعا في الإصابة، أما النوع الثاني من فيروس الهربس يؤثر بشكل رئيسي على الأعضاء التناسلية.

من النادر أن تنتشر القروح بعيدًا عن مكان ظهورها لأول مرة، لأنها تنتقل فقط عن طريق ملامسة الجلد مباشرة ، وليس عن طريق مشاركة الأدوات، مثل المناشف أو أدوات المائدة، ولكن يمكن ان تنتشر عن طريق ممارسة العلاقة الجنسية وبمجرد الإصابة يعاني المصابون في البداية من أعراض حمى أو أعراض تشبه الإنفلونزا، ويشعر الكثيرون بحكة أو وخز أو ألم.

ويمكن وصف الأدوية المضادة للفيروسات إذا كان شخص ما يعاني بشكل متكرر من تفشي المرض، فيمكن استخدام المراهم المرطبة في ان تمنعهم من التشقق وأن تصبح مؤلمة.

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