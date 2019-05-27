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وزير التجارة الدولية البريطاني: نتطلع لشراكات جديدة مع مصر

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:09 م
وزير التجارة الدولية
وزير التجارة الدولية البريطاني الدكتور ليام فوكس
أ ش أ
أكد وزير التجارة الدولية البريطاني الدكتور ليام فوكس أن المملكة المتحدة ملتزمة بأن تصبح أكبر مستثمر من مجموعة الدول السبع الكبرى في أفريقيا بحلول عام 2022 مع اهتمام خاص بالقطاعات الاستراتيجية التي تخلق فرص العمل، والتي ستشهد نمو اقتصاداتنا المشتركة.
وأعرب فوكس - فى تصريح له عقب وصوله القاهرة اليوم - عن تطلعه لإقامة شراكات جديدة خلال زيارته لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر وشمال أفريقيا والمملكة المتحدة.
من جانبه، قال السفير البريطاني في مصر جيفري آدامز إن المملكة المتحدة فخورة بكونها مستثمرًا رائدًا في مصر، معربا عن سعادته لكون بلاده تظهر دعمها لخطط الحكومة المصرية لمواصلة نمو الاقتصاد لصالح جميع المصريين.
واعتبر أن هذه الزيارة رفيعة المستوى تظهر الرغبة والإمكانات المتاحة لزيادة التعاون في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والابتكار.
وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة، فى بيان صحفى اليوم، أن زيارة وزير التجارة الدولية إلى مصر تأتى في إطار الجهود المستمرة لتوسيع روابط التجارة والاستثمار بين البلدين والكشف عن اتفاقيات جديدة ومثيرة في قطاعات النقل والرعاية الصحية والخدمات المالية.
ومن المقرر أن يعقد الوزير البريطاني خلال الزيارة لقاءات مع كل المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لمناقشة الاستثمارات الجديدة في مصر.
وتعد الزيارة هى الأولى من نوعها التي يقوم بها الوزير فوكس إلى مصر منذ تعيينه وزيرًا للدولة في عام 2016.
وتاتى الزيارة فى إطار جولة يقوم بها الدكتور فوكس إلى شمال إفريقيا، حيث تواصل المملكة المتحدة المضي قدمًا نحو تحقيق التزامها بأن تكون المستثمر الأول من مجموعة السبع الكبار في إفريقيا بحلول عام 2022.

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