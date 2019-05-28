مسلسل ابو جبل الحلقة 22 .. مصطفى شعبان يبحث عن دليل براءته

شهد مسلسل ابو جبل الحلقة 22 تطورا جديدا فى الأحداث ويحاول مصطفى شعبان "حسن" أن يكتشف المجرم الحقيقى الذى سرق أمواله وحرق منزله وتسبب فى قتل أولاده.



فى المقابل ذهب محمد دياب "سعد" إلى الضابط عماد المحقق فى الجريمة الذى يبحث عن حسن بعد اتهامه فى الجريمة وهروبه من الشرطة حيث قرر أن يدل الضابط على المكان الذى يختبئ فيه حسن حتى يسترد أمواله التى تم التحفظ عليها.



ويحاول حسن رؤية ابنه وزوجته عائشة بن أحمد فى منزل والدها "سناء شافع" ويكتشف حملها وهو الأمر الذى يهون عليه أزمته.



يذكر أن مسلسل "ابو جبل" يقوم ببطولته مصطفى شعبان ومحمد دياب ونجلاء بدر وعائشة بن احمد ومحمد على رزق وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.