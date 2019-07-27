فريق المجلس الوطني للاعتماد يزور جامعة السادات لتجديد اعتماد معمل الجيولوجيا البيئية

استقبلت اليوم السبت جامعة مدينة السادات فريق المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) لإجراء زيارة تجديد اعتماد معمل الجيولوجيا البيئية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية طبقا للمواصفة القياسية الدولية ISO 17025:2017.



جاء ذلك بعد اعتماده في 31 أغسطس 2017 من قبل المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) طبقا للمواصفة الدولية القياسيةISO 17025:2005 في مجال " تقدير تركيز المعادن فى المواد على هيئة البودرة باستخدام حيود الاشعة السينية".



وكان في استقبال الوفد الدكتور أحمد بيومي رئيس الجامعة والدكتور هاني يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة ماجدة محمد رفعت أبو الصفا مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر ومدير المعمل والدكتور عمر تمام عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية.

