بثينة كشك: لا شكاوى من امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم السبت، انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية، واطمأنت على توافر كافة الأجواء المناسبة الهادئة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات.





وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة،إن عدد لجان امتحانات الدور الثاني تبلغ نحو 17 لجنة وعدد الطلاب والطالبات الذين يؤدون الامتحان 9852 طالبًا وطالبة.





وأضافت وكيل الوزارة، أن الطلاب أدوا الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية في أجواء هادئة مناسبة ـوأن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط.



