بطلوا سفالة وقلة أدب .. ريهام سعيد توجه رسالة إلى المشككين في مرضها .. فيديو

نشرت الفنانة ريهام سعيد مقطع فيديو من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت ريهام سعيد -بعد إعلان شفائها من مرضها الخطير الذى أعلنت عنه فى وقت سابق- وهى تتحدث عن اتهام البعض من جمهورها بالكذب حول حقيقة مرضها، قائلة لهم: "بطلوا سفالة وقلة أدب".وكانت ريهام سعيد قد أعلنت في وقت سابق مرضها ببكتيريا في الأنف، وأجرت على إثرها عملية جراحية ومنذ يومين أعلنت شفاءها بمعجزة وعودتها لحياتها الطبيعية.