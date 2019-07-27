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فن

بطلوا سفالة وقلة أدب .. ريهام سعيد توجه رسالة إلى المشككين في مرضها .. فيديو

السبت 27/يوليه/2019 - 01:54 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
منار نور
نشرت الفنانة ريهام سعيد مقطع فيديو من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ريهام سعيد -بعد إعلان شفائها من مرضها الخطير الذى أعلنت عنه فى وقت سابق- وهى تتحدث عن اتهام البعض من جمهورها بالكذب حول حقيقة مرضها، قائلة لهم: "بطلوا سفالة وقلة أدب".

وكانت ريهام سعيد قد أعلنت في وقت سابق مرضها ببكتيريا في الأنف، وأجرت على إثرها عملية جراحية ومنذ يومين أعلنت شفاءها بمعجزة وعودتها لحياتها الطبيعية.

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