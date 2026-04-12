حملات تموينية مكثفة.. ضبط 200 كيلو فسيخ و52 قرص جبن رومي بكفر الشيخ

تابع المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، جهود الحملات التموينية والرقابية بمراكز الرياض والحامول وسيدي سالم في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين وذلك تحت إشراف وائل فرج رئيس مركز ومدينة الرياض، والسيد حمزة رئيس مركز ومدينة الحامول، وفتحي يوسف رئيس مركز ومدينة سيدي سالم.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 200 كجم من الفسيخ و52 قرص جبنة رومي بقرية العباسية بمركز الرياض غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تمكنت الحملات من ضبط 30 كجم من الرنجة مجهولة المصدر بقرية الزعفران بمركز الحامول، بالإضافة إلى تحرير 14 محضر مخالفات تموينية متنوعة بمركز سيدي سالم، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار تكثيف الحملات الرقابية بكافة مراكز ومدن المحافظة لإحكام السيطرة على الأسواق ومنع تداول السلع مجهولة المصدر، مشددًا على اتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة تجاه المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.