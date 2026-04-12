فرصة لتعزيز قيم المحبة.. محافظ مطروح يهنئ الأنبا كاراس بعيد القيامة المجيد

قدّم اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، خالص التهاني لنيافة الأنبا كاراس، أسقف مطروح والخمس مدن الغربية، بمناسبة عيد القيامة المجيد وذلك بكنيسة الشهيدين بمرسي مطروح

يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء حاتم حداد مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، إلى جانب ممثلي الأزهر الشريف ومديرية الأوقاف ، في مشهد يعكس روح الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الوطن.

وأكد محافظ مطروح أن الأعياد الدينية تمثل فرصة لتعزيز قيم السلام والمحبة، مشددًا على أن تكاتف أبناء مصر هو الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية، وأن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في التعايش والوحدة الوطنية، متمنيًا أن يعيد الله هذه الأيام على مصر وشعبها بالخير والسلام

بينما وجه الأنبا كاراس الشكر لمحافظ مطروح والقيادات المرافقه على التهنئة وصدق المحبة، مشيدا بتكاتف أبناء مطروح وجهود التنمية التى تتم على أرضها مع الإهتمام الكبير من الدولة بمطروح