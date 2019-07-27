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بإجمالي 26 مليون جنيه.. الأوقاف: زيادة بنحو 10 ملايين جنيه في مبيعات صكوك الأضاحي

السبت 27/يوليه/2019 - 02:01 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد
أكدت وزارة الأوقاف، أن صكوك أضاحي الأوقاف حققت نقلة كبيرة خلال هذا الأسبوع بزيادة تقدر بنحو عشرة ملايين جنيه عن الأسبوع الماضي ، حيث بلغ إجمالي مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف ( 26.213.400 ) جنيه.

وجاءت مبيعات مديرية أوقاف القاهرة في المقدمة حيث بلغ إجمالي ما تم بيعه حتى تاريخه: (3224) صكًّا ، بإجمالي : (5.803.200 ) جنيه .

وأعلن القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، تقدم أوقاف القاهرة والقائمين على مشروع صكوك الأضاحي بها لتحقيقهم طفرة في مشروع صكوك الأضاحي خلال الـ48 ساعة الماضية .

و بلغ إجمالي مبيعات مديرية أوقاف القاهرة حتى تاريخه 3224 صكًّا بإجمالى 5.803.200، بزيادة عن آخر إحصائية تم إعلانها بنحو 603 صكوك، بإجمالي مبلغ: 1.085.400.

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