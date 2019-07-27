ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقال 211 معارضا روسيا لتظاهرهم دون ترخيص

السبت 27/يوليه/2019 - 02:17 م
الشرطة الروسية
الشرطة الروسية
رويترز
احتجزت الشرطة الروسية أشخاص تجمعوا في وسط العاصمة موسكو للمشاركة في احتجاج تنظمه المعارضة اليوم السبت بعد أن أعلنت السلطات عدم قانونية الاحتجاج.

وقالت جماعة أو.في.دي-إنفو للمراقبة إنه جرى احتجاز 211 شخصا حتى الآن.

واحتجزت الشرطة الروسية في وقت سابق أعضاء بارزين في المعارضة في موسكو قبل المظاهرة المقررة اليوم في الساعة 1100 بتوقيت جرينتش أمام مكتب رئيس بلدية العاصمة للاحتجاج على ما تعتبره المعارضة استبعادا جائرا لمجموعة من المرشحين الذين لهم أفكار معارضة من الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في الثامن من سبتمبر .

وتقول السلطات إن المرشحين استبعدوا من المنافسة لعدم تمكنهم من جمع عدد كاف من التوقيعات الصحيحة التي تؤيدهم وهو زعم ترفضه المعارضة.

وعلى الرغم من أن الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس برلمان موسكو ليست انتخابات عامة إلا أن نشطاء المعارضة يعتبرونها فرصة لمحاولة إيجاد موطئ قدم لهم في العاصمة الروسية حيث تبين في السابق تراجع التأييد للمرشحين المدعومين من الكرملين عنه في مناطق أخرى بالبلاد.

وأمرت السلطات يوم الأربعاء بحبس أليكسي نافالني المعارض للكرملين لمدة 30 يوما قبل احتجاج اليوم السبت بينما اعتقلت السلطات أعضاء آخرين في المعارضة وفتشت منازلهم.

وقال مراسلون من رويترز إن الشرطة بدأت تنتشر بشكل مكثف في وسط موسكو قبل المظاهرة وذلك برفقة شبان أقوياء البنية لا يرتدون زيا رسميا.

ترشيحاتنا

في تصريحات مثيرة.. حلمي بكر: طليقتي عنيفة وسببت لي عاهة مستديمة.. وميريام فارس لها مواصفات ليست صوتية.. فيديو

تجار دين.. حقوق إنسان البرلمان معلقة على تصريحات إخواني انقلب على التنظيم

تعرف على موعد بدء المرحلة الثانية من التنسيق 2019

تعرف على موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

شاهد .. الديدان تجتاح بعض مناطق السعودية

بفستان أحمر ملفت.. سلمى أبو ضيف تستعرض أناقتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور محمد رمضان ومنة فضالي.. بوسي تشعل الساحل الشمالي بـ 3 حفلات ..صور

500 شاب يشاركون فى مهرجان أسلوب حياة بدمنهور.. صور

مدفن الرئيس التونسي السبسي.. حكاية مقبرة الجلاز مثوى عظماء بلاد الياسمين