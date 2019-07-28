تنسيق المرحلة الثانية ثانوية عامة 2019.. قائمة كليات جامعة القاهرة الشاغرة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الأماكن الشاغرة بكليات الشعبة العلمية والأدبية، وأكدت أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية ثانوية عامة 2019 هو 78.05% لـ علمي و68.05% لـ أدبي.



وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الشعب العلمية حدها الأدنى من 320 درجة فأكثر، أي بنسبة 78.05% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية بـ175673 طالبا، أما الشعبة الأدبية فحدها الأدنى من 279 درجة فأكثر أي بنسبة 68.05% لأقل من 328 درجة بـ 54305 طلبة في تنسيق المرحلة الثانية ثانوية عامة 2019



وينشر موقع "صدى البلد" الاخبارى كليات جامعة القاهرة المتاحة لطلاب المرحلة الثانية وهي:



*لطلاب الشعبة العلمية

دار علوم القاهرة

زراعة القاهرة

إعلام القاهرة

آداب القاهرة

تمريض القاهرة

علوم القاهرة

تجارة القاهرة

حقوق

حاسبات وذكاء الاصطناعي القاهرة

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة لشعبة رياضة

آثار القاهرة

حقوق انتساب موجه

تجارة انتساب موجه





*لطلاب الشعبة الأدبية

تربية نوعية فنية القاهرة

دار علوم انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه القاهرة

دار العلوم القاهرة

حقوق القاهرة



وكانت وزارة التعليم العالي عقدت اليوم، الأحد، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 للقبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام ٢٠١٩.



جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي فتحت باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لــ تنسيق الجامعات 2019 لجميع طلاب الثانوية العامة بشعبها المختلفة، اعتبارًا من الأحد الماضي.



وجاء الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى على النحو التالي:

● الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر

● الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر

● الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر

