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شاهد.. السلطات التونسية تمنع طائرة عراقية من الإقلاع بـ مطار قرطاج

الأحد 28/يوليه/2019 - 03:49 م
السلطات التونسية
السلطات التونسية تمنع طائرة عراقية من الإقلاع بـ مطار قرطاج
دعاء أبوهشيمة
أفادت سلطات الطيران المدني العراقية اليوم، الأحد، بأن السلطات الأمنية في تونس منعت طائرة عراقية من الإقلاع بمطار قرطاج.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، قالت سلطة الطيران، في تصريح صحفي، إن قوات الأمن في مطار قرطاج بتونس منعت اليوم طائرة عراقية من الإقلاع بسبب الديون المترتبة على الخطوط الجوية العراقية، مؤكدة أن هذا الإجراء جعل المسافرين يجلسون على أرض المطار بانتظار إيجاد حل لوضعهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسافرين عراقيين عالقين في مطار تونس قرطاج الدولي.

وبحسب الفيديو، فقد سادت حالة من القلق والتوتر بين ركاب طائرة الخطوط الجوية العراقية في مطار قرطاج بسبب تأخر الطائرة عن موعدها.

وأوضح المسافرون أنهم موجودون في المطار منذ الساعة الواحدة فجرا بتوقيت تونس، وكان من المقرر أن تنطلق الرحلة الساعة الرابعة فجرا.

وبدوره، قال مصدر أمني من مطار قرطاج لصحيفة "الصباح نيوز" التونسية إن الطائرة أقلعت صباح اليوم الأحد، مشيرا إلى أنه من الواضح أن الخطوط العراقية امتنعت عن تسديد ديون مترتبة عليها إلى الجانب التونسي وتم منعها من الإقلاع.

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