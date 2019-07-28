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فن

158 ألف جنيه إيرادات سبع البرمبة في يوم

الأحد 28/يوليه/2019 - 09:38 م
صدى البلد
سمر سعد
حافظ فيلم "سبع البرمبة" على المركز الرابع وبلغت إيرادات النهائية ٣٣مليونا و٨٨ الف جنيه، كما صرح الموزع محمود الدفراوى. وحقق الفيلم مساء السبت 158 الف جنيه.

ويحكي فيلم "سبع البرمبة"، قصة شاب بسيط متزوج من فتاة رقيقة تريد أن ترى زوجها بطلا، عكس شخصيته، وتصاب بصدمة عصبية، وتتخيله أحد أبطال السينما والدراما، مثل منصور الحفني "أحمد السقا"، ورحيم "ياسر جلال"، وسليم الأنصاري "أمير كرارة"، فيضطر الزوج لتقمص هذه الشخصيات بشكل كوميدي.

"سبع البرمبة" من تأليف لؤي السيد، وبطولة رامز جلال وجميلة عوض، ومحمد عبد الرحمن، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومها أبو عوف، وإخراج محمود كريم.

يذكر أن رامز جلال قدم فى رمضان الماضى برنامج "رامز فى الشلال" والذى حقق مشاهدة عالية عند عرضه على اليوتيوب.

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