أبرزها تناول الفول مع الجبن.. 6 أخطاء تدمر جهازك الهضمى

أطعمة عديدة يتسبب مزجها سويا فى مشاكل فى الهضم ويصيبك بانتفاخات المعدة إليك أبرز تلك الأطعمة يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.



1-ينصح بعدم تناول الفواكه بعد الأكل مباشرة ، لأنه يؤخر عملية الهضم والامتصاص. يمكن لمحتوى الألياف في الفاكهة أن يؤخر العملية ، مما يؤدي إلى انتفاخ في المعدة والغازات.



2- احذرى دمج منتجات الألبان والنشا فهى تستغرق وقتًا أطول للهضم ، وإذا تم دمجها مع النشا ، فإن عملية الهضم تستغرق وقتًا أطول ، مما يسبب الغاز والنفخ.



3- احذرى تناول الخبز مع منتجات الألبان بسبب صعوبة هضمهم مما يسبب عسر الهضم.



4- الفول والجبن .. منتجات الألبان مع البقول غير متوافقة وربما تؤدي إلى مشاكل الهضم والانتفاخ لذلك ، من الأفضل تجنب استهلاك الفول والجبن.



5 -فواكه وخضراوات كل من الفواكه والخضروات مثالية لإدراجها في نظامنا الغذائي. لكن من الخطأ الجمع بين الاثنين وقد يؤدي ذلك إلى الأنتفاخ وصعوبة الهضم .



6- اللحوم و البطاطس.. مزيج البروتين والكربوهيدرات يمكن أن يسبب غازات فى المعدة بالإضافة إلى مشاكل أخرى.