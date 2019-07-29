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مرأة

أبرزها تناول الفول مع الجبن.. 6 أخطاء تدمر جهازك الهضمى

الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
أطعمة عديدة يتسبب مزجها سويا فى مشاكل فى الهضم ويصيبك بانتفاخات المعدة إليك أبرز تلك الأطعمة يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.

1-ينصح بعدم تناول الفواكه بعد الأكل مباشرة ، لأنه يؤخر عملية الهضم والامتصاص. يمكن لمحتوى الألياف في الفاكهة أن يؤخر العملية ، مما يؤدي إلى انتفاخ في المعدة والغازات.

2- احذرى دمج منتجات الألبان والنشا فهى تستغرق وقتًا أطول للهضم ، وإذا تم دمجها مع النشا ، فإن عملية الهضم تستغرق وقتًا أطول ، مما يسبب الغاز والنفخ.

3- احذرى تناول الخبز مع منتجات الألبان بسبب صعوبة هضمهم مما يسبب عسر الهضم.

4- الفول والجبن .. منتجات الألبان مع البقول غير متوافقة وربما تؤدي إلى مشاكل الهضم والانتفاخ لذلك ، من الأفضل تجنب استهلاك الفول والجبن.

5 -فواكه وخضراوات كل من الفواكه والخضروات مثالية لإدراجها في نظامنا الغذائي. لكن من الخطأ الجمع بين الاثنين وقد يؤدي ذلك إلى الأنتفاخ وصعوبة الهضم .

6- اللحوم و البطاطس.. مزيج البروتين والكربوهيدرات يمكن أن يسبب غازات فى المعدة بالإضافة إلى مشاكل أخرى.

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