طريقة عمل تورتة الآيس كريم

يعشق الجميع تورتة الأيس كريم خاصة فى الصيف إليك طرق مختلفة لتحضيرها على طريقة أمهر الشيفات:



تورتة الايس كريم للشيف سالى فؤاد:



المقادير لتحضير تورتة الأيس كريم :



-أرضية الأسبونج للتورتات



-3 بيضات



-3 ملاعق دقيق



-3 ملاعق سكر بودرة منخول



-3 ملاعق زيت



-ملعقة كاكاو



- فانيليا غامقة



-رشة ملح



-تورتة أيس كريم بيتي



-700 مل كريمة



-علبة لبن مكثف محلى



-300 جرام شيكولاتة قابلة للدهن



خطوات التحضير لتورتة الأيس كريم :

قسمى البيض ضعي البياض فى بوله والصفار فى بوله اخرى اضربى البياض مع رشه ملح حتى يتماسك اضربى الصفار مع السكر البودر ثم ضيفى الزيت والفانيليا.

واضربى ضيفى الصفار المضروب على البياض وقلبى ببطء ثم ضيفى الدقيق والكاكاو وقلبى جيدا ادهنى القالب بالزيت وضعى العجينه ويدخل الفرن لمده 15 دقيقه على درجه حراره 180.



تورتة الجيلي:

كريم بطعم ومذاق مختلف للشيف دعاء عاشور.

المقادير لتحضير تورتة جيلى بالايس كريم:

1 عبوة جيلي فراولة

- 1 عبوة ايس كريم فانيليا

- 1 عبوة ايس كريم شكولاتة

1 كوب فواكه مجففة

الطريقة لتحضير تورتة جيلى الآيس كريم :

- في وعاء على نار متوسطة ضعي عبوة جيلي الفراولة مع الماء.

-ضعي طبقة من البلاستيك على قاعدة صينية 24 سم ذات جوانب منفصلة وصبي الجيلي الذي تم تجهيزه وضعيه في الفريزر لمدة 30 دقيقة أو حتى يتماسك.

- في نفس الوقت أتركي عبوات الأيس كريم في درجة حرارة الغرفة ثم قلبي الأيس كريم فانيليا مع قطع الفواكه المجففة وأخرجي الصينية من الفريزر.

-أفردي آيس كريم الفانيليا مع قطع الفواكهه المجففه بشكل متساوي وأدخليها الفريزر لمدة 30 دقيقة أو حتى تتماسك.

-أخرجي الصينية من الفريزر وأفردي آيس كريم شكولاتة بشكل متساوي وأدخليها الفريزر حتى موعد التقديم و أخرجيها من الفريزر وقطعيها مثلثات وزينيها بالفواكه الطازجة أو المجففة أو المكسرات مع بشر شكولاتة أو حسب الرغبة وتقدم.



تورتة سويسرول الايس كريم:

المقادير لتحضير تورتة الأيس كريم:

-بواقى سويس رول

-كيك حلو

-ايس كريم كريمة مخفوقة

-صوص شيكولاته

-صوص فراولة

-صوص كراميل



طريقة التحضير لتورتة الآيس كريم:

- غطي بولة حجمها وسط بالبلاستيك راب جيدا من كل الاتجاهات



- قومي برص شرائح السويسرول فى كل اطراف البولة



- ضعي الايس كريم داخل البولة على شرائح السويسرول ثم تغطى بطبقة من شرائح السويسرول من أعلى



- غطي البولة بالبلاستيك راب من اعلى باحكام ثم تدخل الفريزر لمدة 4 الى 5 ساعات على الأقل قبل التقديم



-ارفعى الكيك ويقدم باردا مع الصوصات حسب الرغبة ومزين بالكريمة المخفوق.

