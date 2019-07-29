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حوادث

السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا بشبرا الخيمة دون خسائر في الأرواح

الإثنين 29/يوليه/2019 - 05:59 ص
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا بشبرا الخيمة دون خسائر
إبراهيم الهوارى
نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق الذى شب فى الساعات الأولى من صباح اليوم داخل كنيسة الأنبا بولا بشارع أحمد عرابى بمدينة شبرا الخيمة ولم يسفر الحريق عن اى اصابات او وقوع خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء طارق العجيزى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بكنيسة الأنبا بولا الكائنة بحارة محمد عفيفى المتفرع من شارع أحمد عرابى بمدينة شبرا الخيمة.

وعلي الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية وسيارات الإطفاء للتعامل مع البلاغ.

وتبين من المعاينة الى أن الحريق شب بحجرة إعداد الطعام بالكنيسة بأحد الطوابق العليا بالكنيسة وتم الدفع بسيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

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