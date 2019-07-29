معرض لمنتجات الحرف البيئية وورش فنون تشكيلية بثقافة الجيزة

قدّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الجيزة، حيث شهد قصر ثقافة الجيزة 4 ورش لتدريبات الباليه بالإضافة إلى ورشتين فنون تشكيلية باستخدام الألوان المختلفة للأطفال مع ورشة تدريبات الفنون الشعبية للكبار، وورشة الخياطة والتفصيل بالتعاون مع مكتبة الهلال الأحمر.



أقامت مكتبة إمبابة بالتعاون مع مكتبة الدقي احتفالية بمناسبة ثورة يوليو تضمنت ورشتين فنون تشكيلية الأولى عن ثورة يوليو لتعليم الأطفال الرسم والتلوين باستخدام الألوان المختلفة، والثانية رسم على وجوه الأطفال مع معرض لمنتجات الحرف اليدوية، كما تم عرض بعض الفقرات الغنائية وفنون شعبية وعرائس والاراجوز، وأقام قصر ثقافة الحي السادس ورشة فنون تشكيلية لعمل معلقات باستخدام توليف الأقمشة للأطفال، بينما أقامت مكتبة دور التربية الثقافية ورشة فنية لعمل أشكال متنوعة باستخدام فن الاورجامى إلى جانب ورشتين تدريبات فنون شعبية للأطفال.



نظّم بيت ثقافة المتانيا ومكتبة الناصرية مسابقة في المعلومات العامة، كما أقامت مكتبة كفر حكيم مسابقة في البولينج والألعاب الترفيهية، ونفّذ قصر ثقافة البدرشين مجلة حائط بعنوان "أهلا بالعيد" باستخدام الألوان المختلفة للأطفال، بجانب إقامة بيت ثقافة طموة معرض لرسوم الأطفال، كما عقدت مكتبة الشيخ زايد ورشة حكي لقصة "جبل العجائب" تأليف الدكتور نظمي لوقا، ودارت عن ثلاثة بنات يتيمات لكل منهن أمنية حقّقها الله لهن بالدعاء، بينما عقدت مكتبة القطورى محاضرة عن ثورة ٢٣ يوليو تضمنت أسباب وأهداف قيام الثورة.



ناقشت مكتبة سقاره كتاب "ديليسبس" للكاتب أحمد يوسف، والذي يدور حول مشروع قناة السويس الإقتصادي التجاري العملاق الذي غيّر مجرى التاريخ وأثار خيال الشعراء والكتاب ليربط العالم القديم بالعالم الجديد، كما نفّذت ورشة لتعليم وتحسين الخط العربي وكيفية الكتابة الصحيحة للخط النسخ والرقعة.