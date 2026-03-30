تحـ رش داخل الميكروباص .. القبض على صاحب واقعة الفعل الخادش بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله إحدى السيدات من أحد الأشخاص؛ لإتيانه بأفعال خادشة للحياء، حال استقلالهما سيارة أجرة (ميكروباص) في محافظة الإسكندرية.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه)، وبسؤالها؛ قررت أنها حال استقلالها سيارة ميكروباص بدائرة القسم، قام أحد مستقليه بالتحرش بها، وإتيانه بأفعال خادشة للحياء.

وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو (عاطل - له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز)، وبمواجهته بالفيديو؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية حياله.