التموين: أرصدة السلع الأساسية فى حدود مطمئنة للغاية

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الإستراتيجي من السلع 6 أشهر، وفي بعض السلع يقترب من عام كامل.

واضاف الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أن ونعمل على تحقيق خمسة ملايين طن من القمح لي موسم الحصاد، متابعا أن نعمل وفق استراتيجية واضحة في هذا الصدد.

وتابع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أرصدة السلع الأساسية تقع فى حدود مطمئنة للغاية من حيث المخزون الاستراتيجى، مستعرضاً موقف السلع المختلفة التى تشمل القمح، والأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، واللحوم، وغيرها من السلع الاستراتيجية.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه بفضل الخطط الاستباقية التى تبنتها القيادة السياسية، أصبح هناك «حائط صد» من المخزون السلعى يكفى الاستهلاك المحلى لمدد زمنية آمنة ومطمئنة؛ بما يضمن تأمين احتياجات المواطنين وتجاوز تداعيات تعقيدات المشهد الإقليمى الراهن وتأثيراته على سلاسل الإمداد العالمية.