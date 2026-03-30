تحذير خطير لمرضى السكر.. 3 عادات في حياتك تدمر مفعول الأنسولين

يعانى بعض مرضى السكري من ارتفاع نسبة السكر في الدم رغم أخذ حقن الانسولين.. فما السر في ذلك؟!

ووفقا لما جاء في موقع mydiabetesmyway أخطر 3 عادات يومية تؤثر على مفعول حقن الانسولين.

تغيير النظام الغذائي

يؤدي تغيير نظامك الغذائي المعتاد إلى بعض التباين في مستويات سكر الدم و قد يعود ذلك إلى عدم معرفة الكمية الدقيقة للكربوهيدرات، وبالتالي المبالغة في تقدير جرعة الأنسولين اللازمة، في المقابل، إذا تم تناول الكربوهيدرات مع الدهون، فقد يكون ارتفاع مستوى سكر الدم أبطأ بكثير، مما يعني أنك قد تحتاج إلى تأخير جرعة الأنسولين أو تقسيمها للتعويض و عند تجربة أطعمة جديدة أو تغيير نظامك الغذائي، من المفيد تدوين ما تتناوله من طعام وكمية الأنسولين التي تتناولها، حتى تتمكن من قياس تأثير ذلك على مستوى سكر الدم وسيساعدك هذا، مع مرور الوقت، على تحسين دقة نسبة الطعام إلى الأنسولين في نظامك الغذائي.

تغيرات في درجة الحرارة



لا تؤثر التغيرات الشديدة في درجات الحرارة على الأنسولين فحسب، بل تؤثر أيضًا على التحكم في مرض السكري فالتعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم كما أن امتصاص الأنسولين من موضع الحقن يكون أسرع في الطقس الدافئ، مما قد يزيد من خطر انخفاض السكر.

قد يؤثر الطقس البارد أيضًا على مستويات سكر الدم ففي فصل الشتاء، يزداد احتمال الإصابة بالأمراض التي قد تجعل الجسم أكثر مقاومة للأنسولين وهذا يعني أن مستويات سكر الدم قد ترتفع، وقد تحتاج إلى زيادة جرعة الأنسولين و راجع إرشاداتنا الخاصة بالمرض لمرضى السكري من النوع الأول والثاني لمزيد من المعلومات.

في كل من الطقس الحار والبارد، تتمثل النصيحة العامة التي يجب اتباعها في فحص مستويات الجلوكوز في الدم بشكل متكرر وشرب الكثير من السوائل.

التغيرات في مستويات النشاط البدني



النشاط البدني مفيد لصحتك ولجميع أنواع داء السكري، لكن التغيرات في مستوى نشاطك قد تؤثر على مستوى سكر الدم وإذا كنت نشيطًا بدنيًا، فقد تكون معتادًا على تناول المزيد من الكربوهيدرات وجرعة الأنسولين المناسبة لذلك أما إذا كنت تعاني من إصابة تمنعك من ممارسة الرياضة كالمعتاد، فستحتاج إلى تعديل كمية الكربوهيدرات التي تتناولها وجرعة الأنسولين.

قد تؤدي الرياضات التنافسية أو الأنشطة عالية الكثافة، مثل العدو السريع أو رفع الأثقال، إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم نتيجة لتأثير هرمونات أخرى. فعند ممارسة الرياضة، قد يتعرض الجسم للإجهاد والتوتر، مما يحفزه على إفراز هرموني الأدرينالين والكورتيزول، اللذين بدورهما يرفعان مستويات السكر في الدم.

الضغط النفسي



يُسبب التوتر إفراز الجسم لهرمونات التوتر، مثل الكورتيزول والأدرينالين، مما يُدخله في حالة استجابة "الكر والفر". تهدف هذه الاستجابة البيولوجية إلى تزويد الجسم بدفعة من الطاقة لمواجهة التهديد المُتصوَّر. في الواقع، تُعيق هذه الهرمونات عمل الأنسولين بكفاءة، وبما أن الطاقة غير قادرة على تغذية الخلايا، فإنها تُؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم.

إذا استمر شعورك بالتوتر، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، مما قد يعرضك لخطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري. كما يمكن أن يؤثر التوتر على مزاجك وعلى كيفية اهتمامك بنفسك.

قد يُسبب مرض السكري التوتر بحد ذاته، خاصةً إذا تم تشخيصك به حديثًا، إذ قد تشعر بالقلق حيال نظامك الغذائي، وكمية الأنسولين التي تحتاجها، ومحاولة تجنب انخفاض أو ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل كبير - فهناك الكثير من الأمور التي يجب التفكير فيها وتحدث إلى فريق الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت تشعر بالإرهاق أو القلق، تذكر أنك لست وحدك في هذا، فالكثيرون مروا بنفس التجربة.



