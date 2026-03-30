اختراق الدفاعات الإسرائيلية.. صاروخ باليستي إيراني يسقط وسط دولة الاحتلال

تمكن صاروخ باليستي إيراني من اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية فس إطار الحرب الدائرة منذ نهاية شهر فبراير الماضي.

وأفادت التقييمات الأولية لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن أحدث صاروخ باليستي أطلقته إيران سقط على وسط إسرائيل.

وأوضح جيش الاحتلال أن الصاروخ هو الثاني في غضون نصف ساعة، وأصاب منطقة مفتوحة، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن سلاح الجو الإسرائيلي، أنه شن غارات جوية على 170 هدفاً تابعاً للنظام الإيراني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مستخدماً نحو 400 قذيفة.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن الأهداف في طهران شملت "مواقع لتصنيع محركات الطائرات المسيّرة، ومجمعاً صناعياً لتطوير مكونات الأنظمة القتالية، وموقعاً للبحث والتطوير، ومرفقاً لتخزين مكونات أساسية لمختلف أنواع الأسلحة.