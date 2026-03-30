إحنا مش أقل منهم.. عمرو أديب: الأحداث المشتعلة في المنطقة تؤكد ضرورة تشكيل ناتو عربي الآن

طالب الإعلامي عمرو أديب، بتشكيل “ناتو عربي” على غرار حِلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرا إلى أن هذا الأمر في غاية الأهمية، خاصة بعد الأحداث الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال عمرو أديب، مقدم برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الإثنين،: “أين الناتو العربي؟.. وأين الدفاع العربي المشترك؟”، مضيفا: “لا تحدثني عن اتفاقية للدفاع العربي المشترك، ولكن حدثني عن صاروخ وعن منظومة تُدافع.. وما المانع أن نتحدث عن ناتو عربي مشترك”.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب،: "لو كنت كلمتك عن أن ما حدث في المنطقة سيحدث، هل كنت هتصدقني؟.. عشان كده محتاجين ناتو عربي، إحنا مش أقل من حِلف شمال الأطلسي (الناتو)".