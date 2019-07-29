غدا.. ورشة عمل مراجعة الاستراتيجية الوطنية للموارد الوراثية الحيوانية

ينظم معهد بحوث الإنتاج الحيواني، غدا الثلاثاء ورشة عمل لمراجعة واعتماد استراتيجية وخطة العمل الوطنية للموارد الوراثية الحيوانية، وذلك بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، وبحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.



تقام ورشة العمل بقاعة كريستال بفندق سفير بالدقي، في تمام الساعة التاسعة صباحا، بمشاركة لفيف من المتخصصين في هذا المجال.



وقال الدكتور مصطفى عبدالرازق مدير المعهد، ان ورشة العمل والتي تعقد على مدار يومين، سيتم خلالها استعراض دور المعهد في حفظ الموارد الوراثية الحيوانية، والاستراتيجية القومية للموارد الوراثية الحيوانية المزرعية، فضلا عن التحسين الوراثي والاستخدام المستدام لتنمية الثروة الحيوانية.



ولفت الي انه سيتم التطرق الي عدد من المشروعات المقترحة للتنمية في مجال الانتاج الحيواني، كمشروعات الحصر والتوصيف، والتحسين الوراثي، والاستخدام المستدام.

