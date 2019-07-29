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الزراعة: نوفر رؤوس ماشية مستوردة للمواطنين بالتقسيط

الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:25 م
عجول مستورده
عجول مستورده
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد القرش؛ المتحدث باسم وزارة الزراعة؛ أن المجازر الآلية التابعة للوزارة جاهزة لاستقبال الجمهور لذبح أضاحيهم في عيد الأضحى منوها بأن المجازر ستفتح أبوابها عقب صلاة الفجر مباشرة.

وأضاف خلال برنامج «صالة التحرير»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»؛ أن وزارة الزراعة بالتعاون مع الصحة والطب البيطري؛ تتأكد من سلامة اللحوم القادمة من الخارج سواء كانت حية أو مبردة أو مثلجة؛ منوها بأن كل اللحوم الحية تدخل الحجر الصحي قبل ذبحها.

وأشار القرش؛ أن الوزارة خصصت منفذين لبيع وحجر الأضاحي؛ مشيرا أن الوزارة توفر كافة الأصناف والأوزان؛ حيث تبدأ الأضحية من 1000 جنيه للخروف.

وأوضح القرش؛ أن الوزارة تستورد العجول والأبقار من الخارج لتحسين جودة النسل؛ ويتم بيعها للفلاحين بالتقسيط عن طريق البنك الزراعي؛ مشيرا إلى أن الوزارة أيضا تشن حملات بيطرية لتحسين كافة الرؤوس.

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