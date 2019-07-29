ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبلة على الخد .. نوال الزغبي تحتضن طفلا مصابا بمتلازمة داون .. فيديو

الإثنين 29/يوليه/2019 - 08:52 م
نوال الزغبى
نوال الزغبى
أحمد إبراهيم
فى لفتة إنسانية للمطربة نوال الزغبى التي حرصت على تقبيل أحد معجبيها من المصابين بمتلازمة داون، وذلك أثناء حفلها الغنائي الذي أقيم منذ أيام في لبنان.

وكانت قدمت نوال الزغبى عددا من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور اللبنانى وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

وحلت نوال الزغبي بإطلالة حمراء جذابة ولاقت اعجاب الكثير من متابعيها عبر انستجرام .

يذكر أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي حققت نجاحا كبيرا بعد يوم من طرح أحدث كليباتها الذي يضم ٣ أغنيات دفعة واحدة معًا، محققا 3 ملايين و112 ألف مشاهدة بعد طرحه عبر القناة الرسمية لشركة روتانا عبر يوتيوب، الخميس 18 يوليو.


ترشيحاتنا

خبر صادم لـ وليد سليمان عقب تتويج الأهلي بدرع الدوري

بالأرقام.. محمد صبحي أفضل حارس في الدوري وجنش خامسا وشناوي الأهلي غير متواجد

إما الاعتزال أو قبلة الحياة.. سيناريوهات مفاجأة مرتضى منصور لـ شيكابالا

عفاريت مرتضى منصور تدخل أحمد موسى في نوبة ضحك على الهواء

الغموض يسيطر.. هل يكون مجدي قفشة عربون الصلح بين الأهلى وبيراميدز.. تفاصيل

من أجل عيون أبو جبل.. حارس الزمالك الشاب ينضم لسموحة 3 مواسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببطن مكشوف وجيبة قصيرة.. منة فضالي بإطلالة جريئة مع هاني البحيري

من الفرعون الذي حيرت مومياؤه علماء الآثار ؟

تعب طول السنة.. تجار الماشية في دمياط ينتظرون عيد الأضحى لتعويض خسائرهم