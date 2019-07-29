قبلة على الخد .. نوال الزغبي تحتضن طفلا مصابا بمتلازمة داون .. فيديو

فى لفتة إنسانية للمطربة نوال الزغبى التي حرصت على تقبيل أحد معجبيها من المصابين بمتلازمة داون، وذلك أثناء حفلها الغنائي الذي أقيم منذ أيام في لبنان.



وكانت قدمت نوال الزغبى عددا من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور اللبنانى وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.



وحلت نوال الزغبي بإطلالة حمراء جذابة ولاقت اعجاب الكثير من متابعيها عبر انستجرام .



يذكر أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي حققت نجاحا كبيرا بعد يوم من طرح أحدث كليباتها الذي يضم ٣ أغنيات دفعة واحدة معًا، محققا 3 ملايين و112 ألف مشاهدة بعد طرحه عبر القناة الرسمية لشركة روتانا عبر يوتيوب، الخميس 18 يوليو.





