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رياضة

حصلنا على الاستغناء.. ميدو يعلن انضمام نجم الزمالك للمقاصة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:51 م
صدى البلد
نور عادل
أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، أنهم حصلوا على الاستغناء الخاص بمحمد ابراهيم من نادي الزمالك.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " مازالت المفاوضات جارية معه للتوقيع، نعلم جيدا امكانياته".

وأردف : قليل ما نجد إمكانيات بحجم إمكانيات إبراهيم، ولكن لدينا سقف محدد من الرواتب لن نتخطاه.

وتابع : لابد أن يكون هناك توازن بغرفة خلع الملابس ولن نصنع فروق مادية بين اللاعبين، والآن نحن في مرحلة الاتفاق المادي معه.

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