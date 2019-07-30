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فن

بمناسبة المليون متابع.. عمرو عبد الجليل يوجه رسالة إلى جمهوره

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:46 ص
عمرو عبد الجليل
عمرو عبد الجليل
سعيد فراج
نشر الفنان عمرو عبد الجليل، مقطع فيديو قصير له عبر إنستجرام، قدم فيه رسالة شكر إلى جمهوره بمناسبة وصول عدد متابعي صفحته الرسمية على فيس بوك، إلى مليون.

وقال عمرو عبدالجليل في الفيديو: "أحب أشكر كل واحد من المليون على صفحتي مليون شكر"، ثم داعب جمهوره قائلًا: "ولا ايه.. ايه ؟؟ ..أه".

يذكر أن الفنان عمرو عبدالجليل شارك في بطولة فيلم "كازابلانكا" مع أمير كرارة، غادة عادل، إياد نصار، محمود البزاوي، أحمد داش، النجم التركي خالد أرغنش، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.

وتدور أحداث فيلم "كازابلانكا" في إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم «هجامين البحر»، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصى ويهرب على المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.

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